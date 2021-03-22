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США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом - МИД РФ

Фото: 24tv.ua 22 марта 2021, 16:12

Вашингтон упустил возможность для поиска выхода из тупика в отношениях с Москвой, - внешнеполитическое ведомство РФ.

В Соединенных Штатах не поддержали предложение президента России Путина о проведении разговора с американским лидером Джо Байденом, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве РФ, отказавшись от открытой видеоконференции президентов, Вашингтон упустил возможность для поиска выхода из тупика в отношениях с Москвой.

Ранее Владимир Путин, комментируя нелицеприятное высказывания американского коллеги в свой адрес и адрес российских властей, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", отметив, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. Кроме того, Путин предложил Байдену пообщаться в онлайн-режиме.

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