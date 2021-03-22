Россия допускает, что ее отключат от SWIFT

Ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, - Дмитрий Песков.

Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей. Дмитрий Песков

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях. При отключении этой системы страна фактически лишается возможности проводить международные расчеты.

Эти действия носят необоснованный и непредсказуемых характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, - подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что необходимо отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Банк России разработал в 2014 году альтернативу SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К СПФС подключены ведущие российские банки и компании, а также российские партнеры за рубежом – банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия).

Возможность отключения России от SWIFT впервые прозвучала в 2014 году.

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