Сильнейшее за 50 лет наводнение затопило Австралию

Почти 20 тысяч австралийцев покинули свои дома.В стране закрыты школы и перекрыты дороги.

На востоке Австралии продолжается беспрецедентное наводнение, из зоны бедствия эвакуированы 18 тыс. человек, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, видео с пресс-конференции размещено в Facebook. Отмечается, что с такими потопами страна не сталкивалась 50 лет. Почти 20 тысяч австралийцев покинули свои дома. Стихийное бедствие вызвали сильнейшие ливни. В стране закрыты школы и перекрыты дороги. Осадков выпало столько, что в Новом Уэльсе даже появились огромные "внутренние моря".

Пострадавших нет, но инфраструктуре на территориях, где проживает треть из 25 млн австралийцев, нанесен существенный ущерб.

Прогнозы метеорологов пока неблагоприятные. Дожди могут продолжаться до четверга, а значит число эвакуированных вырастет.

В некоторых пригородных районах Сиднея ожидаются отключения газа, электричества и связи. В понедельник учащиеся многих школ не пошли на учебу.

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