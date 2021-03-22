Путин сказал, когда вакцинируется от коронавируса

Песков отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием.

Президент России Владимир Путин обещал сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС.

Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра, - сказал лидер РФ на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса. От отметил, что побочных эффектов от применения российских вакцин от коронавируса, по-прежнему, не выявлено.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал конкретизировать название вакцины, которой привьется Путин. По его словам, все российские вакцины хорошие и надежные.

Он добавил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием.

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