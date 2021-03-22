Украина надеется вступить в НАТО через 5-10 лет

По мнению Киева, вооруженные силы Украины должны быть совместимы с войсками НАТО, участвовать в совместных с альянсом операциях, обмениваться закрытой информацией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что его страна вступит в НАТО в ближайшие 5-10 лет. В качестве подтверждения он привел слова генсека альянса Йенса Столтенбера, что двери НАТО для Украины открыты, сообщает zakon.kz.

В интервью немецкой газете Handelsblatt, он отметил, что, как и вступление в НАТО, конечно, зависит не только от них, а от 27 других стран.

Он добавил, что многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею.

Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС. Денис Шмыгаль

Ранее Украина выразила надежду, что ее военным найдется место в штабе НАТО и в других руководящих структурах военного блока. Это стало возможно благодаря тому, что страна получила статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

Также, по мнению Киева, вооруженные силы Украины должны быть совместимы с войсками НАТО, участвовать в совместных с альянсом операциях, обмениваться закрытой информацией.

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