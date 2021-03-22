В Китае смертник устроил взрыв в здании

Пока известно о пяти погибших.

Смертник устроил взрыв в здании в Гуанчжоу на юге Китая, сообщает zakon.kz.

Пока известно о пяти погибших. Еще пять человек пострадали.

По данным полиции, взрыв произошел в 10 утра по местному времени, 59-летний подозреваемый занес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета. Отмечается, что ранее у него изъяли земельный участок.

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