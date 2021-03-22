24 пары знаменитостей, о росте которых вы не подозревали

Приложение zakon.kz
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Не секрет, что экран искажает внешность: даже самый высокий актер может казаться в кадре маленьким и беззащитным, а относительно невысокий – внушительных размеров.
Какого же на самом деле роста наши любимые знаменитости?
Гвендолин Кристи и Крис Хемсворт
Мария Шарапова и Эштон Кутчер
Ума Турман и Леонардо Ди Каприо
Брук Шилдс и Майлз Теллер
Сигурни Уивер и Крис Эванс
Тейлор Свифт и Брэд Питт
Тильда Суинтон и Джордж Клуни
Лили Коул и Джуд Лоу
Зендая и Джейсон Стейтем
Джулия Робертс и Джонни Депп
Лив Тайлер и Колин Фаррелл
Кейт Миддлтон и Том Фелтон
Дженнифер Лоуренс и Том Харди
Рианна и Кит Харингтон
Анджелина Джоли и Зак Эфрон
Кэти Перри и Том Холланд
Кира Найтли и Тим Рот
Адель и Джеймс Макэвой
Бейонсе и Дэвид Франко
Айшвария Рай и Доминик Монаган
Эмма Стоун и Элайджа Вуд
Селена Гомес и Дэниел Рэдклифф
Эмма Уотсон и Бруно Марс
Виктория Бекхэм и Майкл Джей Фокс
Источник: AdMe
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