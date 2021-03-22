WhatsApp тестирует функцию ускорения голосовых сообщений

Новая функция будет удобна пользователям, которые захотят как можно скорее ознакомиться с содержимым записи, не выслушивая долгие паузы или медленную речь.

В WhatsApp появится новая функция, которая позволит управлять скоростью воспроизведения голосовых сообщений, сообщает zakon.kz.

Новая функция будет удобна пользователям, которые захотят как можно скорее ознакомиться с содержимым записи, не выслушивая долгие паузы или медленную речь, говорится в твите бета-версии мессенджера.

По данным авторов издания, в WhatsApp появится возможность прослушать аудиофайл в трех режимах: стандартном (1х), ускоренном в полтора (1,5х) или два раза (2х).

Быстрая прокрутка голосовых сообщений доступна в бета-версии WhatsApp для Android (2.21.6.11) и iOS (2.21.60.11). Сроки запуска новой функции не уточняются.

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