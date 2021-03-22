Mitsubishi Pajero застрял на дереве в Алматы

Водитель или не заметила, или проигнорировала знак "Уступи дорогу" и выехала прямо под Lexus.

Lexus и Pajero столкнулись в Алматы. Столкновение было не сильное, но внедорожник чуть не заехал на дерево, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Lexus ES 300 двигался по улице Жубанова в восточном направлении. Между улицами Момышулы и Саина, с парковки близлежащего магазина выезжал автомобиль Mitsubishi Pajero.

Его водитель или не заметила, или проигнорировала знак "Уступи дорогу" и выехала прямо под Lexus.

Удар был несильный, но водитель Pajero, видимо от испуга, перепутала педали, нажала вместо тормоза газ. Внедорожник, перескочив бордюр, выехал на газон, проехал несколько метров, валя деревья, пока не застрял на одном из них в вертикальном положении.

Пострадавших нет.

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