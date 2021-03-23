Сотрудников Алматинского областного детдома подозревают в краже 70 млн

О хищениях в этом детдоме говорили еще два года назад. После неоднократных жалоб в учреждение с проверкой выехали члены аудиторской комиссии.

Сотрудники Алматинского областного детдома №1 подозреваются в хищении со счетов воспитанников 70 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Это пособия по утере кормильца и по инвалидности. Факт обнародовала на своей странице в соцсети омбудсмен Аружан Саин, передает Первый канал "Евразия".

Омбудсмен отметила, что в растрате и присвоении денег подозревается один из педагогов детдома. В деле, которое уже передали в суд, замешаны и другие фигуранты.

Заведены уголовные дела в отношении работников Управления образования Алматинской области, членов комиссии, которые в 2019 года по жалобе проверяли данные факты, но, видимо, эти факты были сокрыты. Уголовное дело не было заведено, факты, которые озвучивали дети, не подтвердились. уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин

О хищениях в этом детдоме говорили еще два года назад. После неоднократных жалоб в учреждение с проверкой выехали члены аудиторской комиссии, но серьезных нарушений они тогда не обнаружили. Итоги той проверки теперь будут изучать в антикоррупционной службе.

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