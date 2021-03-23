Забытые блюда казахской кухни попробовали иностранцы в ВКО

С фестиваля многие ушли с рецептами, оставив на столе пустые тарелки. А это - лучшая оценка для организаторов.

В Наурыз решили возродить незаслуженно забытые блюда казахской кухни, сообщает zakon.kz.

Взялись за это дело не повара, а библиотекари Усть-Каменогорска. Они устроили настоящий гастрономический фестиваль и подключили к нему рестораторов, передает Первый канал "Евразия".

Улпершек входит в "Красную книгу" национальных рецептов. Оригинальное блюдо готовится из сердца лошади, предварительно выдержанного в муке в течение целого месяца. Секрет его приготовления раньше знали лишь в отдаленных аулах. Но сегодня его раскрыли. Юным гостям из Кении и Малайзии рассказали, что в давние времена улпершек делали специально для дочери, вышедшей замуж в другое село. Каких только блюд сегодня за дастарханом нет. Пекари из Усть-Каменогорска собрали 10 видов всеми любимых баурсаков. Кениец Морис Ояма по привычке пробует баурсаки вилкой.

Сладко. Похоже на то, что готовят у нас в Кении. Прекрасно. Это молоко верблюда очень вкусное, немного соленовато, но полезно. Я работаю учителем в Усть-Каменогорске уже три года. Многие блюда пробовал, но шубат – впервые. уроженец Кении Морис Ояма

Мухтар Тойбазаров - известный в Казахстане ресторатор. Он одним из первых открыл дом казахской кухни в Усть-Каменогорске.

Тренды надо задавать самим. Не следовать за модой, которая 10 лет назад прошла по миру, а создайте сами. Я абсолютно уверен, что мы можем создать тренд на модную казахскую кухню. Нам просто нужно взять то, что мы знаем, в чем вкус нашего детства, что растет и производится у нас, чем кормили нас апашки, родители и переложить это на современный лад и современные технологии. ресторатор Мухтар Тойбазаров

А знаменитый казахский деликатес казы приготовили на французской булочке. Также подали мипалау. Блюдо из мозгов животных подали в виде паштета. Даже курт выглядит иначе. Его преподнесли с запеченной грушей.

Мы проводим этот фестиваль для того, чтобы наши читатели, ребята, приходя сюда, видели не только книгу, могли познакомиться с казахскими традициями и обычаями. Мы не случайно выбрали категорию детей младшего школьного возраста, чтобы ребята с самого раннего детства привыкали к тому, что национальные традиции для нас являются главными. методист детско-юношеской библиотеки Дарья Гриценко

С фестиваля многие ушли с рецептами, оставив на столе пустые тарелки. А это - лучшая оценка для организаторов.

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