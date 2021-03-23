Британия объявила Россию величайшей угрозой европейской безопасности

Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком, - из доклада Минобороны Великобритании.

Россия представляет величайшую ядерную и военную угрозу для Великобритании и ее союзников. Об этом говорится в стратегии модернизации вооруженных сил королевства, опубликованной министерством обороны страны, сообщает zakon.kz.

РИА Новости приводит выдержку из 76-страничного документа, получившего название Defence in a competitive age.

Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком.

В документе подчеркивается, что РФ способна нанести высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию свободы действий с помощью высокоэффективной системы. Также британцы отметили создание Россией торпед, способных доставлять боевые заряды к берегам противников.

Ранее посол России Андрей Келин заявил, что Москва не считает Великобританию враждебной державой и констатировала смерть политических отношений с Лондоном.

16 марта Великобритания уже называла Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться "от любых угроз, исходящих от российской стороны". Помимо этого, страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.

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