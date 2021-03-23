Зеленский начал процесс "деолигархизации" в Украине

По словам Устенко, у президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом.

Президент Укрианы Владимир Зеленский начал процесс "деолигархизации" в стране, направленный на сокращение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех "правил игры", передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 миллиардов долларов, — отметил Устенко.

По его словам, процесс деолигархизации неизбежен, цель Зеленского — проводить ее "широким фронтом". В числе первоочередных мер советник назвал амнистию капитала, судебную реформу и развитие конкуренции.

У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом, — заверил Устенко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!