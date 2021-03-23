Диетолог рассказал, какую сладость выбрать на завтрак

Сахара являются важным источником энергии, которая с утра нужна, чтобы быстрее включиться в работу.

Врач-диетолог рассказал, какие сладости можно съесть на завтрак и как сделать его сбалансированным, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сахара являются важным источником энергии, которая с утра нужна, чтобы быстрее включиться в работу. Но при этом нужно помнить, что сахара бывают разные.

С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем. Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно, — предупредил кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Впрочем, и тут вопрос в количестве. Пару конфет, по словам диетолога, съесть можно, главное – вовремя остановиться.

Медик пояснил, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы, которые дадут только "короткую сытость". Организму для полноценной сытости нужны еще сложные углеводы, жиры и белки.

Бобровский рассказал, как должен выглядеть сбалансированный завтрак. Так, следует есть утром больше овощей и фруктов, они должны составлять примерно 50 процентов объема от завтрака. Также нужно включить какие-то зерновые: любой гарнир, кашу и хлеб. Еще в первой половине дня следует есть мясные или белковые продукты.

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