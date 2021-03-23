Президент Турции Эрдоган отменил визит в Казахстан

Эрдоган должен был посетить Казахстан для участия в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Казахстан, который должен был состояться 30-31 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эрдоган должен был посетить Казахстан для участия в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Запланированный на 30—31 марта визит нашего президента в Казахстан отменен, участие в неформальном саммите Тюркского совета он примет в режиме видеоконференции, — пишет государственное информагентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Визит Эрдогана в казахстанский Туркестан для участия в неформальном саммите Тюркского совета был анонсирован еще в начале этого года.

По всей видимости, решение главы Турецкой Республики связано с осложнением экономической ситуации в стране.

Тюркский совет был создан в 2009 году, он является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.

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