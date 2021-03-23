Более 1100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 234 007 случаев, из них:
- в городе Алматы – 30586 (+395),
- в городе Нур-Султан – 28409 (+161),
- в ВКО – 22650 (+29),
- в Павлодарской области – 18844 (+33),
- в Атырауской области – 18055 (+48),
- в Карагандинской области – 16938 (+91),
- в Акмолинской области – 14949 (+53),
- в ЗКО – 14399 (+61),
- в Костанайской области – 13470 (+41),
- в СКО – 12914 (+13),
- в Алматинской области – 12454 (+94),
- в городе Шымкенте – 6548 (+11),
- в Жамбылской области – 6273 (+17),
- в Актюбинской области – 4776 (+40),
- в Туркестанской области – 4434 (+8),
- в Мангистауской области – 4363 (+2),
- в Кызылординской области – 3945 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 121,
- в городе Шымкенте - 1,
- в Актюбинской области - 12,
- в Алматинской области - 23,
- в Атырауской области - 18,
- в ВКО - 12,
- в ЗКО - 62,
- в Карагандинской области - 47,
- в Костанайской области - 1,
- в Кызылординской области - 6,
- в Мангистауской области - 1,
- в Павлодарской области - 33.
Всего в стране выздоровело 212 091 человек от COVID-19.
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