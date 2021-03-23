Более 1100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 234 007 случаев, из них:

в городе Алматы – 30586 (+395),

в городе Нур-Султан – 28409 (+161),

в ВКО – 22650 (+29),

в Павлодарской области – 18844 (+33),

в Атырауской области – 18055 (+48),

в Карагандинской области – 16938 (+91),

в Акмолинской области – 14949 (+53),

в ЗКО – 14399 (+61),

в Костанайской области – 13470 (+41),

в СКО – 12914 (+13),

в Алматинской области – 12454 (+94),

в городе Шымкенте – 6548 (+11),

в Жамбылской области – 6273 (+17),

в Актюбинской области – 4776 (+40),

в Туркестанской области – 4434 (+8),

в Мангистауской области – 4363 (+2),

в Кызылординской области – 3945 (+4).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 121,

в городе Шымкенте - 1,

в Актюбинской области - 12,

в Алматинской области - 23,

в Атырауской области - 18,

в ВКО - 12,

в ЗКО - 62,

в Карагандинской области - 47,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 33.

Всего в стране выздоровело 212 091 человек от COVID-19.

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