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Более 1100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 23 марта 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 234 007 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 30586 (+395),
  • в городе Нур-Султан – 28409 (+161),
  • в ВКО – 22650 (+29),
  • в Павлодарской области – 18844 (+33),
  • в Атырауской области – 18055 (+48),
  • в Карагандинской области – 16938 (+91),
  • в Акмолинской области – 14949 (+53),
  • в ЗКО – 14399 (+61),
  • в Костанайской области – 13470 (+41),
  • в СКО – 12914 (+13),
  • в Алматинской области – 12454 (+94),
  • в городе Шымкенте – 6548 (+11),
  • в Жамбылской области – 6273 (+17),
  • в Актюбинской области – 4776 (+40),
  • в Туркестанской области – 4434 (+8),
  • в Мангистауской области – 4363 (+2),
  • в Кызылординской области – 3945 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 121,
  • в городе Шымкенте - 1,
  • в Актюбинской области - 12,
  • в Алматинской области - 23,
  • в Атырауской области - 18,
  • в ВКО - 12,
  • в ЗКО - 62,
  • в Карагандинской области - 47,
  • в Костанайской области - 1,
  • в Кызылординской области - 6,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 33.

Всего в стране выздоровело 212 091 человек от COVID-19.

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