Стало известно, сколько казахстанцев умерли от КВИ и пневмонии за сутки

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 марта, сообщает zakon.kz.

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек (18 982 КВИ+ и 2 906 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 470 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 291 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.

За сутки от коронавируса умерли 10 человек. Всего с 13 марта 2 934 зарегистрировано случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 21 марта 2021 года зарегистрировано 10 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 188 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 50 131, случаев с летальным исходом - 664, всего выздоровел – 46 561 человек.

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