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Нур-Султан, Алматы и ЗКО остаются в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса

Фото: zakon.kz. 23 марта 2021, 09:57

В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта, три региона находятся в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта 2021 года:

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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