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Тюльпан раскрылся над Алматы: необычным образом поздравили казахстанцев с Наурызом

Фото: zakon.kz. 23 марта 2021, 11:10

Многие алматинцы сняли на видео необычное представление и поделились ими в соцсетях.

22 марта необычным способом поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы, сообщает zakon.kz.

Вечером жители Алматы стали свидетелями распускающегося тюльпана прямо над небом Алматы. Также горожане увидели карту Казахстана, шанырак и слова поздравления, написанные 300 дронами.

Многие алматинцы сняли на видео необычное представление и поделились ими в соцсетях.

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