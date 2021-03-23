Тюльпан раскрылся над Алматы: необычным образом поздравили казахстанцев с Наурызом

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Многие алматинцы сняли на видео необычное представление и поделились ими в соцсетях.
22 марта необычным способом поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы, сообщает zakon.kz.
Вечером жители Алматы стали свидетелями распускающегося тюльпана прямо над небом Алматы. Также горожане увидели карту Казахстана, шанырак и слова поздравления, написанные 300 дронами.
Многие алматинцы сняли на видео необычное представление и поделились ими в соцсетях.
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