Назван состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане

Список был опубликован на сайте министерства сельского хозяйства РК.

По поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе, передает zakon.kz.

Как сообщает министерство сельского хозяйства РК, в этой связи Премьер-Министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение № 62-р от 19.03.2021 г. "О создании Комиссии по земельной реформе".

Данным документом, в частности, утверждены общие положения, задачи, организация и порядок работы Комиссии, а также ее состав.

Состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане:

Тугжанов Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель

Омаров Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель председателя

Темиржанов Мурат Баритович –председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь

Кырыкбаев Арман Оразбаевич – секретарь партии "Nur Otan" (по согласованию)

Бектаев Али Абдикаримович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Народной патриотической партии "Ауыл", председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)

Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (по согласованию)

Бактиярулы Мурат – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (по согласованию)

Куришбаев Ахылбек Кажигулович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)

Султанов Ерик Хамзинович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию)

Барлыбаев Ерлан Хайланович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член демократический партии "Акжол", председатель Комитета по аграрным вопросам (по согласованию)

Конуров Айкын Ойратович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)

Уисимбаев Аскарбек Съезбекович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Абдигалиулы Берик – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Смагул Бакытбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Ашимжанов Жанарбек Садыканович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – заместитель акима города Нур-Султана

Азирбаев Мухит Бакытович – заместитель акима города Алматы

Айманбетов Маулен Зарлыкович – заместитель акима города Шымкента

Абдыкаликов Галимжан Кенжешович – заместитель акима Акмолинской области

Кенжеханулы Ермек – заместитель акима Актюбинской области

Турдалиев Серик Мелисович – заместитель акима Алматинской области

Нурлыбаев Кайрат Ескабылулы – заместитель акима Атырауской области

Нурбаев Ержан Ахтанович – заместитель акима Восточно-Казахстанской области

Манкеев Мухтар Наурызбаевич – первый заместитель акима Западно-Казахстанской области

Ныгмашев Берик Болатович – заместитель акима Жамбылской области

Шайдаров Серик Жаманкулович – заместитель акима Карагандинской области

Нурмухамбетов Гауез Торсанович – первый заместитель акима Костанайской области

Жаханов Бахыт Дюсенович – заместитель акима Кызылординской области

Ниязов Галымжан Мукырович – заместитель акима Мангистауской области

Байханов Асаин Куандыкович – заместитель акима Павлодарской области

Тасмаганбетов Марат Иманбаевич – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области

Тажибаев Улан Калмуханович – заместитель акима Туркестанской области

Есенеев Ербол Еркенович – управляющий директор – директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)

Сауэр Иван Адамович – председатель Комитета агропромышленного комплекса Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – президент республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" (по согласованию)

Бисетаев Кайрат Серикбаевич – председатель объединения юридических лиц "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" (по согласованию)

Садырбаев Алмазбек Жумабекович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Национальная ассоциация овцеводов Казахстана SHOPAN ATA" (по согласованию)

Бактибаев Максут Бахтжанович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Мясной союз Казахстана" (по согласованию)

Турисбеков Заутбек Каусбекович – первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию)

Кошим Досмуханбет Калмаханулы – председатель общественного объединения "Ұлт тағдыры", политолог (по согласованию)

Худайбергенов Олжас Абдумаликович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Центр стратегических инициатив", экономист (по согласованию)

Куатов Даурен Касенович – писатель, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Тайжан Мухтар Болатханович – президент фонда Болатхана Тайжана, общественный деятель (по согласованию)

Кожык Жанибек – общественный деятель, писатель (по согласованию)

Базарбек Бакытжан Жумабекулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Bazarbek & Partners", юрист (по согласованию)

Толыкбай Максат – журналист (по согласованию)

Жумалы Расул Берекетович – политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Башимов Марат Советович – директор экспертного института европейского права и прав человека, политолог (по согласованию)

Ошакбаев Рахим Сакенович – директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "TALAP", экономист (по согласованию)

Абенов Мурат Абдуламитович – председатель объединения юридических лиц "Национальная палата образования и инновации "Серпін", общественный деятель (по согласованию)

Терещенко Сергей Александрович – президент объединения юридических лиц "Национальный союз пчеловодов Казахстана "БАЛ-АРА", Алматинская область (по согласованию)

Нажметдинулы Болатбек – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Союз садоводов", Туркестанская область (по согласованию)

Жайнбаева Нурсауле Айсагалиевна – председатель общественного объединения "Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов "Агророст", Мангистауская область (по согласованию)

Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Байсерке-Агро", Алматинская область (по согласованию)

Буканов Сайран Балкенович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Каркын", герой труда Казахстана, Костанайская область (по согласованию)

Сагналин Нурлан Шынбаевич – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Актеп", Актюбинская область (по согласованию)

Ходжаназаров Айдарбек Асанович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Олжа Агро", Костанайская область (по согласованию)

Уалиев Батырбек Турсунбекович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма TNK", Акмолинская область (по согласованию)

Жаксылыков Асен Дулатович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Гормолзавод", Акмолинская область (по согласованию)

Джакибаев Мурат Урынбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Белес Агро", Западно-Казахстанская область (по согласованию)

Касицин Александр Анатольевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "ГАЛИЦКОЕ", Павлодарская область (по согласованию)

Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Кайнар", Карагандинская область (по согласованию)

Абитаев Фарид Кумашевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Опытное хозяйство масличных культур", Восточно-Казахстанская область (по согласованию)

Уразбаев Сайлау Шаймарданович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Каракудук", Павлодарская область (по согласованию)

Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Тан ЛТД", Кызылординская область (по согласованию)

Искаков Нартай Жуматайулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Кара-озек", Акмолинская область (по согласованию)

Зенченко Геннадий Геннадьевич – директор коммандитного товарищества "Зенченко и К", Северо-Казахстанская область (по согласованию)

Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович – генеральный директор коммандитного товарищества "Мамбетов и компания", Северо-Казахстанская область (по согласованию)

Егизбаев Оразгелды Утегенович – глава сельскохозяйственного производственного кооператива "Оразгелды-Датка", Туркестанская область (по согласованию)

Егизбаев Керимхан – глава научно-производительного крестьянского хозяйства "Агротехнология", Кызылординская область (по согласованию)

Жабяк Игорь Васильевич – глава крестьянского хозяйства "ШАНС", Карагандинская область (по согласованию)

Хильниченко Александр Викторович – заместитель председателя правления коммандитного товарищества "Хильниченко и К", Алматинская область (по согласованию)

Манатов Саха Узакович – глава крестьянского хозяйства "Aspan agro", Жамбылская область (по согласованию)

Нурбаев Талап Даулетбаевич – глава крестьянского хозяйства "Нурсултан", Жамбылская область (по согласованию)

Сарманов Мурат Сатыбалдиевич – глава крестьянского хозяйства "Нурлы Дала", Атырауская область (по согласованию)

Балжигитов Сейтжан Капанович – глава крестьянского хозяйства "Достан Ата", Атырауская область (по согласованию)

Токашев Оралбек Нурмуханбетович – глава крестьянского хозяйства "Балке", Восточно-Казахстанская область (по согласованию)

Алишев Казыбек Курмангалиевич – глава крестьянского хозяйства "Арман-М", Актюбинская область (по согласованию)

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