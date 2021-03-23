Назван состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане

Список был опубликован на сайте министерства сельского хозяйства РК.
По поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе, передает zakon.kz.
Как сообщает министерство сельского хозяйства РК, в этой связи Премьер-Министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение № 62-р от 19.03.2021 г. "О создании Комиссии по земельной реформе".
Данным документом, в частности, утверждены общие положения, задачи, организация и порядок работы Комиссии, а также ее состав.
Состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане:
- Тугжанов Ералы Лукпанович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель
- Омаров Сапархан Кесикбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель председателя
- Темиржанов Мурат Баритович –председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь
- Кырыкбаев Арман Оразбаевич – секретарь партии "Nur Otan" (по согласованию)
- Бектаев Али Абдикаримович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Народной патриотической партии "Ауыл", председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)
- Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (по согласованию)
- Бактиярулы Мурат – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (по согласованию)
- Куришбаев Ахылбек Кажигулович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)
- Султанов Ерик Хамзинович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию)
- Барлыбаев Ерлан Хайланович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член демократический партии "Акжол", председатель Комитета по аграрным вопросам (по согласованию)
- Конуров Айкын Ойратович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)
- Уисимбаев Аскарбек Съезбекович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
- Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
- Абдигалиулы Берик – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
- Смагул Бакытбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
- Ашимжанов Жанарбек Садыканович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – заместитель акима города Нур-Султана
- Азирбаев Мухит Бакытович – заместитель акима города Алматы
- Айманбетов Маулен Зарлыкович – заместитель акима города Шымкента
- Абдыкаликов Галимжан Кенжешович – заместитель акима Акмолинской области
- Кенжеханулы Ермек – заместитель акима Актюбинской области
- Турдалиев Серик Мелисович – заместитель акима Алматинской области
- Нурлыбаев Кайрат Ескабылулы – заместитель акима Атырауской области
- Нурбаев Ержан Ахтанович – заместитель акима Восточно-Казахстанской области
- Манкеев Мухтар Наурызбаевич – первый заместитель акима Западно-Казахстанской области
- Ныгмашев Берик Болатович – заместитель акима Жамбылской области
- Шайдаров Серик Жаманкулович – заместитель акима Карагандинской области
- Нурмухамбетов Гауез Торсанович – первый заместитель акима Костанайской области
- Жаханов Бахыт Дюсенович – заместитель акима Кызылординской области
- Ниязов Галымжан Мукырович – заместитель акима Мангистауской области
- Байханов Асаин Куандыкович – заместитель акима Павлодарской области
- Тасмаганбетов Марат Иманбаевич – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области
- Тажибаев Улан Калмуханович – заместитель акима Туркестанской области
- Есенеев Ербол Еркенович – управляющий директор – директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)
- Сауэр Иван Адамович – председатель Комитета агропромышленного комплекса Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)
- Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – президент республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" (по согласованию)
- Бисетаев Кайрат Серикбаевич – председатель объединения юридических лиц "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" (по согласованию)
- Садырбаев Алмазбек Жумабекович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Национальная ассоциация овцеводов Казахстана SHOPAN ATA" (по согласованию)
- Бактибаев Максут Бахтжанович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Мясной союз Казахстана" (по согласованию)
- Турисбеков Заутбек Каусбекович – первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию)
- Кошим Досмуханбет Калмаханулы – председатель общественного объединения "Ұлт тағдыры", политолог (по согласованию)
- Худайбергенов Олжас Абдумаликович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Центр стратегических инициатив", экономист (по согласованию)
- Куатов Даурен Касенович – писатель, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
- Тайжан Мухтар Болатханович – президент фонда Болатхана Тайжана, общественный деятель (по согласованию)
- Кожык Жанибек – общественный деятель, писатель (по согласованию)
- Базарбек Бакытжан Жумабекулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Bazarbek & Partners", юрист (по согласованию)
- Толыкбай Максат – журналист (по согласованию)
- Жумалы Расул Берекетович – политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
- Башимов Марат Советович – директор экспертного института европейского права и прав человека, политолог (по согласованию)
- Ошакбаев Рахим Сакенович – директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "TALAP", экономист (по согласованию)
- Абенов Мурат Абдуламитович – председатель объединения юридических лиц "Национальная палата образования и инновации "Серпін", общественный деятель (по согласованию)
- Терещенко Сергей Александрович – президент объединения юридических лиц "Национальный союз пчеловодов Казахстана "БАЛ-АРА", Алматинская область (по согласованию)
- Нажметдинулы Болатбек – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Союз садоводов", Туркестанская область (по согласованию)
- Жайнбаева Нурсауле Айсагалиевна – председатель общественного объединения "Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов "Агророст", Мангистауская область (по согласованию)
- Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Байсерке-Агро", Алматинская область (по согласованию)
- Буканов Сайран Балкенович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Каркын", герой труда Казахстана, Костанайская область (по согласованию)
- Сагналин Нурлан Шынбаевич – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Актеп", Актюбинская область (по согласованию)
- Ходжаназаров Айдарбек Асанович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Олжа Агро", Костанайская область (по согласованию)
- Уалиев Батырбек Турсунбекович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма TNK", Акмолинская область (по согласованию)
- Жаксылыков Асен Дулатович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Гормолзавод", Акмолинская область (по согласованию)
- Джакибаев Мурат Урынбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Белес Агро", Западно-Казахстанская область (по согласованию)
- Касицин Александр Анатольевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "ГАЛИЦКОЕ", Павлодарская область (по согласованию)
- Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Кайнар", Карагандинская область (по согласованию)
- Абитаев Фарид Кумашевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Опытное хозяйство масличных культур", Восточно-Казахстанская область (по согласованию)
- Уразбаев Сайлау Шаймарданович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Каракудук", Павлодарская область (по согласованию)
- Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Тан ЛТД", Кызылординская область (по согласованию)
- Искаков Нартай Жуматайулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Кара-озек", Акмолинская область (по согласованию)
- Зенченко Геннадий Геннадьевич – директор коммандитного товарищества "Зенченко и К", Северо-Казахстанская область (по согласованию)
- Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович – генеральный директор коммандитного товарищества "Мамбетов и компания", Северо-Казахстанская область (по согласованию)
- Егизбаев Оразгелды Утегенович – глава сельскохозяйственного производственного кооператива "Оразгелды-Датка", Туркестанская область (по согласованию)
- Егизбаев Керимхан – глава научно-производительного крестьянского хозяйства "Агротехнология", Кызылординская область (по согласованию)
- Жабяк Игорь Васильевич – глава крестьянского хозяйства "ШАНС", Карагандинская область (по согласованию)
- Хильниченко Александр Викторович – заместитель председателя правления коммандитного товарищества "Хильниченко и К", Алматинская область (по согласованию)
- Манатов Саха Узакович – глава крестьянского хозяйства "Aspan agro", Жамбылская область (по согласованию)
- Нурбаев Талап Даулетбаевич – глава крестьянского хозяйства "Нурсултан", Жамбылская область (по согласованию)
- Сарманов Мурат Сатыбалдиевич – глава крестьянского хозяйства "Нурлы Дала", Атырауская область (по согласованию)
- Балжигитов Сейтжан Капанович – глава крестьянского хозяйства "Достан Ата", Атырауская область (по согласованию)
- Токашев Оралбек Нурмуханбетович – глава крестьянского хозяйства "Балке", Восточно-Казахстанская область (по согласованию)
- Алишев Казыбек Курмангалиевич – глава крестьянского хозяйства "Арман-М", Актюбинская область (по согласованию)
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