Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве

По словам Ван И, в последние дни "горстки европейских сил" выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России.

Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на открытии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Китайский министр отметил, что за последние 20 лет договор заложил прочную правовую основу для "здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений".

Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений, —отметил Ван И.

По его словам, в последние дни "горстки европейских сил" выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России. Министр назвал это попытками вмешательства во внутренние дела стран.

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