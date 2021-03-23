Очнулась в гараже: пропавшую несовершеннолетнюю девочку нашли в Павлодаре

В настоящее время несовершеннолетняя находится дома с законным представителем – опекуном.

В Павлодаре пропавшая несовершеннолетняя девочка найдена, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

22 марта 2021 года в 18.20 часов полицию города Павлодар поступил вызов о том, что "час назад вышла выносить мусор несовершеннолетняя дочь и не вернулась”.

Незамедлительно была составлена ориентировка. На поиски несовершеннолетней были подключены все наряды полиции, а также волонтеры города Павлодар. Девочка проживает с опекуном, и ранее уже имела самовольные уходы.

Около 21.30 часов несовершеннолетняя вернулась домой самостоятельно и сообщила, что якобы “после того, как она выбросила мусор, у нее закружилась голова, она потеряла сознание и очнулась то ли в гараже, то ли в подвале. первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров

В полиции отметили, что с несовершеннолетней сотрудниками ювенальной полиции в присутствии законного представителя и сотрудников органов здравоохранения была составлена беседа. Девочка была осмотрена специалистами, никаких телесных повреждений не обнаружено. После осмотра врачами и при уточнении всех обстоятельств, выяснилось, что девочка вынесла мусор, а после решила прогуляться по городу самостоятельно, но потерялась. Позже вернулась домой сама. Побоявшись, что опекун будет ругаться, придумала историю с потерей сознания.

В настоящее время несовершеннолетняя находится дома с законным представителем – опекуном.

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