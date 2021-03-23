Движение на автодорогах ограничили в двух регионах РК

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской и Карагандинской областей.

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской и Карагандинской областей, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Как сообщает Telegram-канал МИИР РК, 23 марта в 10:30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Екатеринбург-Алматы" км 1291-1353, уч. г. Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").

Также в 10:45 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 16-51, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.

23 марта в 10:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Екатеринбург-Алматы" км 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол"").

23 марта в 10:45 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-104, гр.Акмолинской обл.-п.Нура.

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