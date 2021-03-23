GGG не попал в список боксеров для видеоигры

На данный момент ростер насчитывает 67 боксеров.

Список лицензированных боксеров опубликовали разработчики eSports Boxing Club. Спортсмены будут представлены в готовящейся к выходу видеоигре, передает zakon.kz.

По данным sports.kz, на данный момент ростер насчитывает 67 боксеров - в их числе как нынешние бойцы, так и легенды.

Отмечается, что в списке не оказалось казахстанца Геннадия Головкина - многолетнего чемпиона мира в среднем весе, а также других звезд мирового бокса - Сауль Альвареса, Теренса Кроуфорда, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и др.

Зато есть много фамилий малоизвестных британских боксеров, которые еще даже толком не заявили о себе в профи. Также уже "заявлен" боксер из Узбекистана Исраил Мадримов, - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, этот список пока не окончательный и ряд боксеров еще будет добавлен в игру. Не исключено, что это коснется и Головкина, а также Альвареса, Кроуфорда, Фьюри, Джошуа и др.

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