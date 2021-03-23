Экипаж военного самолета погиб в результате инцидента на аэродроме в России

Причина - нештатное срабатывание системы катапультирования на самолете Ту-22М3.

Трое военных погибли в результате инцидента с самолетом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, инцидент произошел 23 марта.

В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. (...) Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным источника в медицинских кругах региона, один из членов экипажа выжил.

Один человек доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке, - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах региона сообщали, что "три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора".

В Минобороны РФ подчеркнули, что "для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России".

Жертв среди мирного населения нет, - уточнили в единой дежурной диспетчерской службе Кировского района Калужской области.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин сообщил изданию, что у региональных властей сведений об инциденте нет.

Пока информация о данном ЧП проверяется. Никаких сведений нет, - сказал он.

В Калужской области на этой неделе проходили учения эскадрильи Ту-22М3.

Ту-22М - семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.

Предыдущая катастрофа, в которой погиб экипаж самолета, произошла 22 января 2019 года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.

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