Более 160 авто скопилось при выезде из Нур-Султана из-за непогоды

Закрыто движение для всех видов автотранспорта из столицы на участке автодорог республиканского значения.

Спасатели Нур-Султана ведут борьбу со снежной бурей, передает zakon.kz.

По данным "Казгидромета", с 21:00 23 марта до 21:00 24 марта в столице ночью ожидаются метель, ветер северо-западный с переходом на юго-западный - порывы 15-18 м/с.

В аварийно-спасательных, неотложных работах, патрулировании задействованы личный состав экстренных служб города в том числе ДЧС Нур-Султана, МВД РК, МИО, дорожные службы. пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Отмечается, что образовалось скопление автотранспорта на постах "Рубеж" - 135 легковых, 29 грузового автотранспорта, из них:

в направлении Щучинска - 40 легковых, 10 грузовых автомобилей;

в направлении Караганды - 15 легковых, семь грузовых автомобилей;

в направлении поселка Коргалжын - 30 легковых, пять грузовых автомобилей;

в направлении Павлодара - 50 легковых, семь грузовых автомобилей.

Силами столичных спасателей на данный период времени спасено 18 человек, из них двое - дети, а также из снежной бури вызволено пять единиц техники.

На данный момент в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, гололед, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта из Нур-Султана на участке автодорог республиканского значения, - уточнили в пресс-службе.

ДЧС Нур-Султана убедительно рекомендует:

не выезжать за пределы города, прислушиваться к оповещению экстренных служб, не выпускать детей на улицу без сопровождения взрослых;

не использовать самодельные нагревательные приборы;

водителям следует ехать по дороге на безопасной скорости, а также воздержаться от опасных маневров.

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