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Он получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста.
Британский принц Гарри устроился на работу в компанию карьерного тренинга, передает zakon.kz.
По данным ТАСС, он получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста.
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Как сообщается, принцу поручено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в стартапе, основанном в 2013 году в штате Калифорния.
По сведениям газеты The Wall Street Journal, Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов. Принцу после отмены введенных из-за COVID-19 ограничений предстоит участвовать в очных совещаниях руководства и специальных мероприятиях BetterUp в Сан-Франциско.
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В свою очередь Алекси Робишо, который является гендиректором компании, подтвердил, что его с Гарри познакомили общие друзья познакомили осенью 2020 года. Также он выразил надежду, что принц окажется полезен американскому предприятию.
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