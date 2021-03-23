Мужчина убил подругу, завернул тело в ковер и спрятал его в мусорке

Его приговорили к девяти годам колонии строго режима.

Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, мужчину суд приговорил к девяти годам колонии строго режима.

Как установлено следствием и судом, утром 10 декабря 2018 года в подсобном помещении жилого дома по улице Грина в Москве между Гайратом Худоеровым и его знакомой произошел конфликт. В ходе конфликта мужчина задушил женщину руками и похитил ее ювелирные украшения. Он завернул тело убитой в ковер, вывез на тележке и поместил в мусорный контейнер для крупногабаритных отходов.

Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изобличающих фигуранта в совершенном преступлении. Под тяжестью имеющихся доказательств обвиняемый полностью признал свою вину. Юлия Иванова

По ее словам, приговором суда Худоерову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговором суда мужчина признан виновным в убийстве и краже, совершенной с причинением значительного ущерба, - уточнила она.

По словам Ивановой, мотивом для убийства стало требование потерпевшей "передать ей денежные средства под угрозой сообщения в правоохранительные органы сведений о якобы совершенном им в отношении нее преступления против ее половой свободы".

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