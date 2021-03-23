Интернет-мошенники: бывший алматинский банкир рассказал, как это работает

Самое важное - предупредите группу риска: пожилых родителей, коллег, знакомых, не сидящих в соцсетях.

В последнее время участились случаи интернет-мошенничества, казахстанцев буквально атакуют "банковские" лже-менеджеры. К сожалению, на их уловки все еще попадаются люди из группы риска, да и просто доверчивые граждане, которые, поверив этим невидимым аферистам, вмиг теряют свои деньги на счетах и банковских картах. Алматинец, бывший банкир Алексей Курапов рассказал на своей странице в Facebook, как работают звонящие мошенники и дал полезные советы по обеспечению собственной финансовой безопасности, сообщает zakon.kz.

Расскажу одну из схем, как интернет-мошенники переживают за ваше баблишко.

Это целые корпорации, разделенные на несколько "отделов". Располагаются они в соседних странах. Вложения инвесторов в подобные организации немаленькие, поэтому, поверьте, подобные звонки будут продолжаться ещё приличное время. Пройдет эта волна, начнется другая и, вполне возможно, по другому поводу. Но, предупрежден - значит, вооружен

В штате таких "корпораций" есть и тренеры по разговорной речи, и психологи, и сценаристы, и айтишники. Работают в плотной связке. Самая простая задача - "копнуть" человека настолько, чтобы понять, насколько максимально его можно "развести" и насколько далеко он может пойти на поводу доверия.Итак, первый отдел. Собирает базу номеров казахстанцев. Справедливости ради, надо сказать, что граждане этих других стран страдают от таких "говорунов" не меньше, чем мы, а даже больше. Берут номера отовсюду, в первую очередь, с сайтов объявлений и из слитых в сеть баз данных. Процент покрытия по стране имеющих сейчас кредитки от одного банка с красным логотипом - огромен. Поэтому, попасть "пальцем в небо" и позвонить не имеющему карты - шанс есть, но мало.

Этот же отдел берет в разработку имена пользователей (с сайтов) и номера и гуглят, где этот номер может всплыть. Если повезёт, могут нарыть много информации, и тогда вероятность более близкого контакта вырастает в разы.

Следующий отдел уже конкретно пробивает ваш номер на сайте банка.

Вводит номер телефона и смотрит результат. Если сайт банка, автоматом, сообщает, что номер не зарегистрирован, то его из базы мошенников удаляют. Если видно, что просто пароль не подходит, то номер ставится в очередь. Самая главная и идеальная задача корпорации - получить пароль от вашего кабинета на странице банка.

Далее, базу номеров передают в колл-центр, откуда подготовленные и очень разговорчивые люди начинают прозвон всем подряд. Звонят по IP-телефонии с подменой номера на казахстанский. Сценаристы прописывают очень четкие и многословные скрипты для операторов, а тренеры и психологи учат работать с возражениями и сомнениями жертв.В скрипте прописаны "ветки" вариантов, куда может привести разговор. Причем, надо отметить, скрипты постоянно дополняются. Операторы всегда дают обратную связь сценаристам, с какими новыми возражениями и ситуациями они столкнулись. Поэтому, будьте уверены, в следующий раз они уже будут к этом готовы.

Операторы говорят много, в основном ведя тактику "тихого запугивания" по принципу "здесь и сейчас", не давая жертве опомниться. Грозят уголовкой "о разглашении" и даже "конституцией".

Предлоги разные - как вариант, "на вас открыли кредит в Шымкенте", "ваша карточка засветилась в другом городе", и "сообщите, какую сумму вы потратили последний раз и сколько, как вы можете вспомнить, у вас осталось на счету", и тд и тп. Вам высылается на номер код в смс, который даже не сразу попросят.

Если "клиент созрел" и готов сам выдавать информацию, могут переключить на "серьезных ребят из службы безопасности" или "представителей органов", которые уже и попросят код из смс.

Стоит только вам назвать код, как айтишники, сидящие рядом с "органами" заходят в ваш кабинет в банке и уже будут распоряжаться вашими деньгами, пока "серьезные ребята" тянут время в разговоре с вами.

Контакт может и затянуться подольше, если жертва поддатлива и ничего не заподозрит. Там будет всё, вплоть до взятия кредита на себя и добровольного перечисления на другие счета денег.

Главное, запомнить очень простую вещь - чтобы вам позвонили с банка в наше время, это нужно просто им задолжать. В других случаях, как правило, с банка практически не звонят. В любом случае, вы всегда можете попросить номер телефона, ФИО менеджера и сказать, что сейчас сами перезвоните.

Учитывая, что звонят с других стран, проще всего прекратить разговор, назвав любую, даже дурацкую, причину, например, сказав, что вы записываете разговор. В банках точно знают, сколько у вас денег на счету и где вы делали последнюю транзакцию, потому тупые вопросы на эти темы они не задают. Это я вам, как бывший банкир говорю.Самое важное - предупредите группу риска: пожилых родителей, коллег, знакомых, не сидящих в соцсетях. Было бы здорово, если бы к подобной разоблачающей инфокампании подключились все СМИ, включая радио и ТВ. Но, видимо, у них другие интересы:)

Как ни печально это признавать, почти всё ваше материальное благополучие сейчас привязано к вашему номеру телефона. Телефон - это самое драгоценное, что сейчас у вас есть, помимо родных) Имея доступ к вашему номеру, мошенники автоматически владеют не только вашими деньгами, но и доступом в кредитные и государственные структуры. Максимально запарольте ваши телефоны и храните их, как зеницу ока.

И последнее. Самое простое правило. Не верится, чтобы двадцать первом веке это надо кому-то говорить.

НИКОМУ И НИКОГДА ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ГОВОРИТЕ НИКАКИЕ ЦИФРЫ С ВАШЕЙ КАРТЫ. Особенно те три, которые находятся с обратной стороны.

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