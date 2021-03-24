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Владимир Путин сделал прививку от COVID-19

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС 24 марта 2021, 00:15

Об этом сообщил его пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер чувствует себя хорошо.

Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра (в среду, 24 марта - прим. ред.) у него полноценный рабочий день, - отметил представитель Кремля.

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