Владимир Путин сделал прививку от COVID-19

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Об этом сообщил его пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, передает zakon.kz.
Как сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер чувствует себя хорошо.
Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра (в среду, 24 марта - прим. ред.) у него полноценный рабочий день, - отметил представитель Кремля.
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