Выезжающих за рубеж без уважительной причины британцев будут штрафовать

Наказание могут понести, например, желающие отдохнуть за границей.

Начиная со следующей недели, жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов, передает zakon.kz.

По данным radiomayak.ru, наказание могут понести, например, желающие отдохнуть за границей.

Также перечислены уважительные причины, когда британцев штрафовать не будут:

работа,

учеба,

лечение,

свадьба,

похороны,

юридические дела,

голосование на выборах,

переезд,

сделка с недвижимостью.

В Великобритании в настоящее время действует третий по счету локдаун. Британцы, которые вернулись из стран с повышенным риском заболевания COVID-19, обязаны проходить карантин в спецотелях.

Самое раннее, когда граждане смогут свободно выезжать за границу на отдых, согласно плану британского правительства по ослаблению ограничений, значится 17 мая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что нынешние ограничения в стране – последние. По его словам, они будут отменены "раз и навсегда".

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