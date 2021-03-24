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Выезжающих за рубеж без уважительной причины британцев будут штрафовать

Фото: © РИА Новости. Джастин... 24 марта 2021, 00:22

Наказание могут понести, например, желающие отдохнуть за границей.

Начиная со следующей недели, жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов, передает zakon.kz.

По данным radiomayak.ru, наказание могут понести, например, желающие отдохнуть за границей.

Также перечислены уважительные причины, когда британцев штрафовать не будут:

  • работа,
  • учеба,
  • лечение,
  • свадьба,
  • похороны,
  • юридические дела,
  • голосование на выборах,
  • переезд,
  • сделка с недвижимостью.

В Великобритании в настоящее время действует третий по счету локдаун. Британцы, которые вернулись из стран с повышенным риском заболевания COVID-19, обязаны проходить карантин в спецотелях.

Самое раннее, когда граждане смогут свободно выезжать за границу на отдых, согласно плану британского правительства по ослаблению ограничений, значится 17 мая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что нынешние ограничения в стране – последние. По его словам, они будут отменены "раз и навсегда".

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