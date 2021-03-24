Как казахстанцы отметили Наурыз в Грузии

На пост в соцсетях откликнулись десятки человек.

Наурыз с широким размахом отпраздновали наши соотечественники, проживающие в Грузии, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", шесть лет назад Раушан Буркитбаева переехала из Нур-Султана в Тбилиси. За несколько недель она написала пост в соцсетях, на который откликнулись десятки человек. Идея - собрать соотечественников, и не только, в Наурыз за одним столом.

Мы, вопреки сложному году, обстоятельствам решили быть праздничными, нарядными и пожелать друг другу всего хорошего в следующем году. Пусть все изменится, уравновесится мир, и пусть будет счастье в каждом доме. Наурыз кұтты болсын! жительница Грузии Раушан Буркитбаева

Уроженка Караганды взяла на себя хлопоты с дастарханом. Хозяйка кулинарии, как и положено, накрыла стол ароматными баурсаками. "Гвоздем" программы стал настоящий бешбармак, мясо для которого передали на самолете из Казахстана. За столом сели не больше четырех человек из-за пандемии.

Я живу в Тбилиси уже семь лет, воспитываю троих детей, очень люблю Грузию. Шлю приветы дорогим казахстанцам! жительница Грузии Дамира Сейтенова

По словам жителя Грузии Джейрана Бенделиани, он родом из Атырау.

В этот день хочу поздравить всех с праздником. Желаю процветания Казахстану, - сказал он

На встречу пришли гости из Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и России.

Я сама из Узбекистана, поэтому этот праздник мне знаком, любим, всем привет! - сказала жительница Грузии.

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