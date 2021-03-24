Стрельба в Колорадо: Байден объявил траур

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Он продлится до 27 марта.
Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в супермаркете в Колорадо, передает zakon.kz.
По данным РИА Новости, в Белом доме сообщили, что траур продлится до 27 марта.
Государственные флаги США, приспущенные уже со вторника, останутся в таком положении до захода солнца 27 марта, - говорится в прокламации Байдена.
По данным ТАСС, власти установили личность стрелка в Колорадо, которому будут предъявлены обвинения в убийстве 10 человек.
По словам начальника полицейского управления Боулдера Марисы Герольд, стрелявшего зовут Ахмад Алисса, ему 21 год.
Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени по 10 пунктам, - уточнила она.
По ее словам, опознаны все убитые, которым было от 20 до 65 лет.
Также Герольд уточнила, что Алисса, который является жителем города Арвада, был ранен и госпитализирован.
Он в стабильном состоянии, - отметила начальник полиции, и сообщила, что вскоре он будет доставлен в тюрьму.
Ранее сообщалось, что 22 марта, в Боулдере, штат Колорадо (США) вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете, в результате которой погибли 10 человек, в том числе один полицейский.
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