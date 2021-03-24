Стрельба в Колорадо: Байден объявил траур

Он продлится до 27 марта.

Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в супермаркете в Колорадо, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, в Белом доме сообщили, что траур продлится до 27 марта.

Государственные флаги США, приспущенные уже со вторника, останутся в таком положении до захода солнца 27 марта, - говорится в прокламации Байдена.

По данным ТАСС, власти установили личность стрелка в Колорадо, которому будут предъявлены обвинения в убийстве 10 человек.

По словам начальника полицейского управления Боулдера Марисы Герольд, стрелявшего зовут Ахмад Алисса, ему 21 год.

Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени по 10 пунктам, - уточнила она.

По ее словам, опознаны все убитые, которым было от 20 до 65 лет.

Также Герольд уточнила, что Алисса, который является жителем города Арвада, был ранен и госпитализирован.

Он в стабильном состоянии, - отметила начальник полиции, и сообщила, что вскоре он будет доставлен в тюрьму.

Ранее сообщалось, что 22 марта, в Боулдере, штат Колорадо (США) вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете, в результате которой погибли 10 человек, в том числе один полицейский.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!