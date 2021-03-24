Нефть вновь подешевела

Приложение zakon.kz
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Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 6% и опустилась ниже $61 за баррель - до $60,72 за баррель, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 23:49 по времени Нур-Султана.
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Цена Brent в последний раз была ниже $61 за баррель 12 февраля.
Также сообщается, что стоимость фьючерса нефти WTI потеряла 5% и находится на отметке $58,1 за баррель.
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