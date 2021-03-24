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Сколько рейсов отменены и задержаны в аэропорту Нур-Султана из-за сильного снегопада

Фото: скриншот 24 марта 2021, 01:46

Задержаны девять рейсов, отменены - шесть.

Информацию об отмененных и задержанных авиарейсах предоставили в МИИР РК, передает zakon.kz.

Мы знаем, что у вас много планов, особенно учитывая праздничные дни. Однако погода совсем нелетная, а безопасность приоритетной всего. Поэтому просим отнестись с пониманием к задержкам и отменам рейсов. пресс-служба МИИР РК

Далее в ведомстве привели список отмененных и задержанных рейсов.

Задержанные:

  • КС7056 на Алматы в 15:20 до 00:45;
  • HY722 на Ташкент в 17:00 до 00:00;
  • КС956 на Алматы в 17:45 до 00:10;
  • КС313 на Актау в 18:15 до 01:30;
  • IQ427 на Шымкент в 18:25 до 03:00;
  • КС954 на Алматы в 18:55 до 01:00;
  • КС996 на Алматы в 20:30 до 01:20;
  • КС992 на Алматы в 21:30 до 01:40;
  • КС856 на Алматы в 22:35 до 00:00.

Отмененные:

  • Qazaq Air 389 Жезказган;
  • Fly Arystan 7327 Шымкент;
  • Scat 716 Шымкент;
  • Scat 721 Актобе;
  • Qazaq Air 351 Алматы;
  • Scat 702 Шымкент.

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