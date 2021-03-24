Сколько рейсов отменены и задержаны в аэропорту Нур-Султана из-за сильного снегопада

Приложение zakon.kz
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Задержаны девять рейсов, отменены - шесть.
Информацию об отмененных и задержанных авиарейсах предоставили в МИИР РК, передает zakon.kz.
Мы знаем, что у вас много планов, особенно учитывая праздничные дни. Однако погода совсем нелетная, а безопасность приоритетной всего. Поэтому просим отнестись с пониманием к задержкам и отменам рейсов. пресс-служба МИИР РК
Далее в ведомстве привели список отмененных и задержанных рейсов.
Задержанные:
Отмененные:
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