Сколько рейсов отменены и задержаны в аэропорту Нур-Султана из-за сильного снегопада

Задержаны девять рейсов, отменены - шесть.

Информацию об отмененных и задержанных авиарейсах предоставили в МИИР РК, передает zakon.kz.

Мы знаем, что у вас много планов, особенно учитывая праздничные дни. Однако погода совсем нелетная, а безопасность приоритетной всего. Поэтому просим отнестись с пониманием к задержкам и отменам рейсов. пресс-служба МИИР РК

Далее в ведомстве привели список отмененных и задержанных рейсов.

Задержанные:

КС7056 на Алматы в 15:20 до 00:45;

HY722 на Ташкент в 17:00 до 00:00;

КС956 на Алматы в 17:45 до 00:10;

КС313 на Актау в 18:15 до 01:30;

IQ427 на Шымкент в 18:25 до 03:00;

КС954 на Алматы в 18:55 до 01:00;

КС996 на Алматы в 20:30 до 01:20;

КС992 на Алматы в 21:30 до 01:40;

КС856 на Алматы в 22:35 до 00:00.

Отмененные:

Qazaq Air 389 Жезказган;

Fly Arystan 7327 Шымкент;

Scat 716 Шымкент;

Scat 721 Актобе;

Qazaq Air 351 Алматы;

Scat 702 Шымкент.

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