На низкое качество домов, построенных по госпрограмме, жалуются очередники в Таразе

По словам жительницы дома, "крыши улетели, деньги собрали у соседей, сделали".

В Таразе очередники жалуются на низкое качество домов, построенных по государственной программе, передает zakon.kz.

Крыша протекает, фасад обваливается, а балкон обрушился еще два года назад. Дома в Таразе, построенные по госпрограмме, в аварийном состоянии. Это признали даже в местном акимате и в очередной раз заявили, что устранять недостатки будут за счет бюджетных средств. Однако обещанного ремонта жильцы ждут уже восьмой год. Восемь лет назад, когда аким разрезал красную ленту, открывая дома по госпрограмме, радости очередников из социально уязвимых категорий не было предела. Многодетные матери, сироты и инвалиды тогда не знали, что с первых же дней их новые квартиры в микрорайоне Байтерек будет регулярно топить, - говорится в сюжете Первого канала "Евразия".

По словам жительницы дома Назиры Берикбосыновой, "крыши улетели, деньги собрали у соседей, сделали".

Толку нет. Как снег, у нас вода бежит, - говорит она.

И так с протекающими крышами и гниющими наружными фасадами люди живут уже восемь лет, а два года назад обрушился один из балконов.

Отмечается, что специалисты по итогам назначенной экспертизы нарушений в строительстве пятиэтажек не нашли.

Здесь в двухкомнатной квартире постоянно с крыши бежит. Каждый год ремонт делают. На ремонт они больше тратят или на своих детей. И потолок падал, и лестница. Не знаем, что делать и к кому обратиться. жительница дома Сандугаш Толенбекова

По словам жителя дома Талгата Алшекенова, "стыдно должно быть".

Это не только в Жамбылской области, это по всему Казахстану. Новый дом строят, через пару месяцев жильцы начинают жаловаться на качество его постройки, - говорит он.

Как сообщается, чиновник в прошлом году признали проблему, но гарантийные сроки домов истекли еще в 2017 году. В связи с этим власти решили провести текущий ремонт фасадов домов за счет бюджета. Деньги были выделены, но подрядчик не выполнил своих обязательств, и сейчас идет суд. Другой вопрос - кровля. Ее в этом году чиновники обещают отремонтировать, тоже за счет бюджета.

Уклон крыши, скат установлен над подъездами согласно проекту. Но здесь неправильное проектное решение, и скат нужно полностью переделывать на заднюю часть здания. руководитель отдела жилищных отношений города Газиз Ералиев

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