В Казахстане выявили более 235 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 1088 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1088 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них:
- в городе Алматы – 30966 (+380),
- в городе Нур-Султан – 28561 (+152),
- в ВКО – 22668 (+18),
- в Павлодарской области – 18873 (+29),
- в Атырауской области – 18118 (+63),
- в Карагандинской области – 17028 (+90),
- в Акмолинской области – 14998 (+49),
- в ЗКО – 14473 (+74),
- в Костанайской области – 13511 (+41),
- в СКО – 12926 (+12),
- в Алматинской области – 12563 (+109),
- в городе Шымкенте – 6569 (+21),
- в Жамбылской области – 6278 (+5),
- в Актюбинской области – 4804 (+28),
- в Туркестанской области – 4440 (+6),
- в Мангистауской области – 4364 (+1),
- в Кызылординской области – 3955 (+10).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 178,
- в городе Алматы - 232
- в городе Шымкенте - 19,
- в Акмолинской области - 159,
- в Алматинской области - 34,
- в Атырауской области - 33,
- в ВКО - 10,
- в ЗКО - 40,
- в Карагандинской области - 52,
- в Костанайской области - 15,
- в Павлодарской области - 44,
- в Туркестанская области - 1.
Всего в стране выздоровело 212 908 человек от COVID-19.
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