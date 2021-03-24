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В Казахстане выявили более 235 тысяч случаев коронавируса

Фото: zakon.kz. 24 марта 2021, 08:03

За прошедшие сутки зарегистрировано 1088 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1088 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 30966 (+380),
  • в городе Нур-Султан – 28561 (+152),
  • в ВКО – 22668 (+18),
  • в Павлодарской области – 18873 (+29),
  • в Атырауской области – 18118 (+63),
  • в Карагандинской области – 17028 (+90),
  • в Акмолинской области – 14998 (+49),
  • в ЗКО – 14473 (+74),
  • в Костанайской области – 13511 (+41),
  • в СКО – 12926 (+12),
  • в Алматинской области – 12563 (+109),
  • в городе Шымкенте – 6569 (+21),
  • в Жамбылской области – 6278 (+5),
  • в Актюбинской области – 4804 (+28),
  • в Туркестанской области – 4440 (+6),
  • в Мангистауской области – 4364 (+1),
  • в Кызылординской области – 3955 (+10).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 178,
  • в городе Алматы - 232
  • в городе Шымкенте - 19,
  • в Акмолинской области - 159,
  • в Алматинской области - 34,
  • в Атырауской области - 33,
  • в ВКО - 10,
  • в ЗКО - 40,
  • в Карагандинской области - 52,
  • в Костанайской области - 15,
  • в Павлодарской области - 44,
  • в Туркестанская области - 1.

Всего в стране выздоровело 212 908 человек от COVID-19.

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