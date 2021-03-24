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На сайте президента Украины заявили, что у Зеленского закончился срок полномочий

Фото: president.gov.ua 24 марта 2021, 08:29

Официальный сайт украинского президента ошибся при публикации распоряжения главы Украины Владимира Зеленского.

Официальный сайт украинского президента ошибся при публикации распоряжения главы Украины Владимира Зеленского, сообщает zakon.kz со ссылкой на Страна.ua.

В сообщении говорилось, что Аллу Полищук необходимо уволить с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с "окончанием срока полномочий Президента Украины".

Вскоре электронная версия документа была удалена.

Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, - говорилось в тексте распоряжения.

Теперь этого распоряжения под номером 206 в соответствующем разделе нет: там опубликовано распоряжение №204, а сразу за ним - №207.

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