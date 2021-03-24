На сайте президента Украины заявили, что у Зеленского закончился срок полномочий

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Официальный сайт украинского президента ошибся при публикации распоряжения главы Украины Владимира Зеленского.
Официальный сайт украинского президента ошибся при публикации распоряжения главы Украины Владимира Зеленского, сообщает zakon.kz со ссылкой на Страна.ua.
В сообщении говорилось, что Аллу Полищук необходимо уволить с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с "окончанием срока полномочий Президента Украины".
Вскоре электронная версия документа была удалена.
Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, - говорилось в тексте распоряжения.
Теперь этого распоряжения под номером 206 в соответствующем разделе нет: там опубликовано распоряжение №204, а сразу за ним - №207.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!