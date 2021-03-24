В Казахстане пройдет неделя мировой науки с участием Нобелевских лауреатов

Ключевым событием Недели мировой науки в Казахстане также станет серия Нобелевских лекций для университетов Казахстана и Центральной Азии.

Неделя мировой науки с участием Нобелевских лауреатов и мировых экспертов пройдет в онлайн формате в Нур-Султане с 7 по 16 апреля 2021 года, сообщает zakon.kz.

В рамках Недели Мировой Науки пройдут два главных события – второй Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest и Неделя Нобелевских лекций для университетов Казахстана и Центральной Азии.

Второй Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest – одно из самых масштабных образовательных и научно-популярных событий в странах СНГ состоится с 7 по 9 апреля 2021 года. Фестиваль пройдет под девизом "Изобретая будущее", а его программа сконцентрирована на развитии технологий и инноваций по трем ключевым направлениям: экономика возможностей, индустрия будущего и EdTrends (образовательные тренды). Организатором Нобелевского фестиваля является Фонд инклюзивного развития (Inclusive Development Foundation).

Ежегодно на Нобелевском фестивале выступают представители "Олимпа" мировой науки: лауреаты Нобелевской премии и обладатели престижной Премии за прорыв, также известной как "научный Оскар", которую основали Марк Цукерберг, Джек Ма и Юрий Мильнер.

Всего в Нобелевском фестивале примут участие 5 лауреатов Нобелевской премии, 9 лауреатов премии за прорыв, ряд известных экспертов, включая глобального руководителя Google по образованию, руководителя Ford Motors по мировым трендам, вице-президента корпорации Bloom Energy, а также международных экономистов как Джеффри Сакс, Хавьер Сала-и-Мартин и Майкл Спенс.

Ключевым событием Недели мировой науки в Казахстане также станет серия Нобелевских лекций для университетов Казахстана и Центральной Азии, проводимая с 12 по 16 апреля 2021года.

Впервые, Нобелевские лауреаты и известные ученые будут выступать специально для университетов Казахстана и стран Центральной Азии.

В рамках Недели мировой науки, участники получат бесплатный доступ к лекциям, семинарам и интерактивным дискуссиям с нобелевскими лауреатами, руководителями технологических компаний и учеными мирового уровня. Участие в фестивале бесплатное, регистрация доступна на официальном сайте Nobel Fest. Количество мест ограничено.

Напомним, Нобелевский фестиваль — это некоммерческий проект, который в первую очередь направлен на развитие человеческого капитала.

Nobel Fest не требует финансовой поддержки государства, а проходит благодаря таким партнерам, как корпорация Chevron, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Азиатский Банк Развития, Фонд Сорос-Казахстан, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, BTS Digital, Фонд Науки, а также Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА.

Проводя Nobel Fest в сотрудничестве с международными институтами и бизнесом, Фонд инклюзивного развития надеется поднять интерес к науке и инновациям в регионе. Высокий уровень науки и образования в стране – залог технологического и экономического роста, поэтому инвестиции в эту сферу критически важны для дальнейшего развития и благополучия государства. Для того чтобы вывести страну в технологические лидеры, необходимо вести комплексную работу по развитию науки, и именно такие мероприятия, как Нобелевский фестиваль, создают предпосылки к научным прорывам и открытиям, вдохновляя молодых людей в Центральной Азии заниматься научной деятельностью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!