В четырех областях Казахстана закрыты дороги

Меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил официальный telegram-канал МИИР РК.

В Акмолинской области:

1."Екатеринбург-Алматы" км. 1291-1353, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").2."Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км. 32-51, уч. с. Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл. 3. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл.

В Восточно-Казахстанской области:

1."Омск-Майкапчагай" км. 756-906, уч. г.Семей-г.Калбатау. (для грузового и общественного видов автотранспорта)2."Усть-Каменогорск- Семей" км. 10 -198 уч. с.Герасимовка- г.Семей.(для грузового и общественного видов автотранспорта)3."Омск-Майкапчагай" км. 587-733, уч. гр.Павлодарской обл.-г.Семей.4."Семей-гр.РФ" км. 0-113, уч. г.Семей-гр.РФ.

В Карагандинской области:

1."Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").2."Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-104, гр.Акмолинской обл.-п.Нура.

В Павлодарской области:

1."Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.2."Ленинский-Иртышск-Русская Поляна" км. 0-272, уч. с.Ленинский-гр.РФ3."Омск-Майкапчагай" км. 191-390, уч. гр.РФ –п.Мичурино.4. "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1206, уч. гр. Карагандинской обл.-Шидерты.5. "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара" км. 138-231, уч. с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.6. "Омск-Майкапчагай" км. 426-587, уч. с. Кенжеколь-гр.ВКО.7. "Павлодар-Щербакты-гр.РФ" км. 8-112, уч. с.Жетекши-гр.РФ.8. "Кызылорда-Паввлодар" км. 1206-1382, уч. п.Шидерты-пост ГАЙ.9. "Павлодар-Успенка-гр.РФ" км. 0-152.10. "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км. 0-215, уч. п.Ленинский-гр.ВКО.

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