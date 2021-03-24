Еще 10 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии

На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 014 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 марта, сообщает zakon.kz.

На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 014 человек (19 246 КВИ+ и 2 768 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 537 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 477 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 304 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 75 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 42 пациента.

За сутки в Казахстане скончались 7 человек. Всего с 13 марта зарегистрирован 2 941 случай с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 22 марта 2021 года зарегистрировано 15 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 150 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 50 146, случаев с летальным исходом - 667, всего выздоровело – 46 711 человек.

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