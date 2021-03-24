Почти 4 млрд тенге со средств на школьные компьютеры прикарманили в Карагандинской области

Руководитель управления образования Карагандинской области стала фигуранткой уголовного дела.

В школы Карагандинской области купили некачественные ноутбуки вместо надежных, а разница в деньгах легла в карманы неустановленных лиц, сообщает zakon.kz.

Такую версию сообщили следственные органы Антикоррупционной службы Казахстана.

Руководитель управления образования Карагандинской области Кожахметова Г.Ш., 1973 года рождения стала фигуранткой уголовного дела по статье 189 часть 4 УК "присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - говорится в сообщении.

Она и директор ТОО "КазИнтерСервис-Астана" Тулепова А.Ж., 1981 г.р., а также директор ТОО "Логиком" Шувалов Г.С., 1975 г. рождения купили в ноябре-декабре 2020 года 2500 единиц компьютерной техники и 19 000 ноутбуков для школ.

В управлении образования Карагандинской области прокомментировали инцидент с делом о присвоении вверенного имущества.

Эти компьютеры и ноутбуки не соответствовали технической спецификации. Знала ли госпожа Кожахметова, что куплена некачественная техника, или была введена в заблуждение, покажет следствие.

Государству, по данным антикоррупционной службы Казахстана, в результате этого закупа причинен ущерб в размере 3 миллиарда 800 миллионов тенге.

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