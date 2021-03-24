В Нур-Султане из-за снегопада и бурана за сутки произошло 75 ДТП

Пострадавших нет.

В Нур-Султане за прошедшие сутки зарегистрировано 75 ДТП, сообщает zakon.kz.

Погодные условия значительно осложнили дорожную обстановку в городе, тем не менее ситуация находилась под контролем. Сотрудники столичной полиции работали в усиленном варианте несения службы и принимали дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Стражи порядка оказывали максимальное содействие водителям, попавшим в трудную ситуацию. Полицейские помогали водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их, толкали застрявшие в снегу автомобили, регулировали движение на сложных участках дороги, чтобы предотвратить заторы. Большую помощь полицейским оказывали и общественники, которые проявляя активную гражданскую позицию на своих внедорожниках помогали водителям.

Были приняты все необходимые меры для безопасности дорожного движения.

Департамент полиции г.Нур-Султана, учитывая погодные условия, обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и строго выполнять предписания дорожных знаков. Осторожность следует проявлять и пешеходам, переходить дорогу только в установленных местах.

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