Почти за 9 млн тенге продают трехметровый памятник Ленину в Петропавловске

Владелец сообщает, что памятник весит 1400 килограмм.

В Петропавловске объявление о продаже бронзового Ильича высотой 3,5 метра появилось на сайте OLX, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По словам владельца, памятник весит 1400 килограмм.

Как пишет издание, владелец отказался рассказывать, откуда у него такой ценный экспонат, сообщив только, что продает памятник не как лом цветного металла, а именно как исторический памятник.

Цена на памятник Ленина указана в размере 1 600 000 тг, но в тексте объявления имеется уточнение, что сумма указана в рублях. В переводе на национальную валюту — это почти 9 млн тенге (8 830 208тг.).

На постаменте имеется маркировка: "Художественный Фонд СССР, Мытищинский завод художественного литья".

Если памятник действительно из бронзы, то его стоимость на рынке лома цветных металлов равна примерно 2 млн тенге при весе в 1400 килограмм. Другое дело, что законность таких манипуляций с памятником несколько сомнительна, - отмечается в статье.

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