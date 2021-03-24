Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Нур-Султане

Коммунальные службы Нур-Султана работают в усиленном режиме.

Только за прошедшие сутки (23 марта) в столице выпало свыше 26 мм осадков, что больше месячной нормы на 8 мм, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли из Нур-Султана 83 тыс. м3 снега. В ночь с 23 на 24 марта в саночистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных пространств было задействовано почти 1200 единиц специализированной техники и почти 200 дорожных рабочих. Только за ночь КамАЗами было совершено почти 3700 рейсов на полигоны. За сутки - более 5700 рейсов.

Сегодня, 24 марта на снегоуборочные работы вышли свыше 1500 единиц спецтехники и порядка 1800 дорожных рабочих.

Отметим, проведение снегоуборочных работ в Нур-Султане ведется беспрерывно в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

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