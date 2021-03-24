С игрушечным пистолетом ограбил ломбард житель Костанайской области

Житикаринскими полицейскими оперативно раскрыто два грабежа.

Житель Костанайской области грабил магазины и ломбарды с игрушечным пистолетом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Алау.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 20 марта в полицию поступило сообщение от продавца магазина, о том, что неизвестный мужчина, зашел вечером в магазин и потребовал выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Продавец сообщила, что в это время зашли покупатели, мужчина спешно выбежал из магазина. Через несколько минут, о таком же факте сообщила продавец соседнего магазина.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, оповещены все магазины города, сообщены приметы подозреваемого. Все патрули были приближены к магазинам. Через несколько минут продавец одного из магазинов, сообщила о мужчине, похожего по приметам. Он был сразу задержан ближайшим патрулем, - говорится в сообщении.

При проведении следственных действий установлено, что двумя днями ранее в Костанае им было совершено хищение денежный средств из ломбарда. Там, угрожая предметом похожим на пистолет, он похитил 600 тысяч тенге. Сотрудники ломбарда опознали подозреваемого.

В настоящее время 22-х летний житель Карабалыкского района арестован. Совершив преступление в Костанае, он поехал в город Житикара.

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