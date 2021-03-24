Землетрясение ощутимостью в 3 балла произошло в Алматинской области

Приложение zakon.kz
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Эпицентр землетрясения расположен в 249 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Днем 24 марта в Алматинской области произошло землетрясение ощутимостью в 2-3 балла, сообщает zakon.kz.
24 марта 2021г. в 13 час 03 мин 03 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Эпицентр землетрясения расположен в 249 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талдыкурган, Текели -2-3 балла
Энергетический класс землетрясения 11.2.Магнитуда MPV 5.2.Координаты эпицентра 44.83° с.ш. 79.05° в.д.Глубина 15 км.
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