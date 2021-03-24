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Землетрясение ощутимостью в 3 балла произошло в Алматинской области

Фото: trend.az 24 марта 2021, 14:17

Эпицентр землетрясения расположен в 249 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Днем 24 марта в Алматинской области произошло землетрясение ощутимостью в 2-3 балла, сообщает zakon.kz.

24 марта 2021г. в 13 час 03 мин 03 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Эпицентр землетрясения расположен в 249 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талдыкурган, Текели -2-3 балла

Энергетический класс землетрясения 11.2.Магнитуда MPV 5.2.Координаты эпицентра 44.83° с.ш. 79.05° в.д.Глубина 15 км.

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