Полуголые девушки готовили сумаляк в Узбекистане: троих посадили на 15 суток

Шестерых женщин, готовивших сумаляк в нижнем белье, привлекли к административной ответственности.

21 марта в социальных сетях распространилось видео, как в ночном клубе "Сахара" в Узбекистане группа женщин, работающих в заведении, в полуобнаженном виде готовила сумалак, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.uz.

Большая часть пользователей раскритиковала этот поступок, отметив, что чистый и светлый праздник Навруз вряд ли подходит для таких представлений.

Ургенчский городской суд по уголовным делам 23 марта вынес решение по делу о шестерых женщинах, готовивших сумаляк в нижнем белье. Административное дело рассматривалось с участием представителей общественности и СМИ, сообщила Хорезмская областная телерадиокомпания.

Видеозапись о процессе приготовления праздничного блюда появилась в социальных сетях. В репортаже телевидения говорится, что запись была сделана в ночь на 20 марта. Случай, запечатленный на видео, в репортаже назван "не соответствующим узбекской национальности, чести узбекской женщины".

Суд признал трех женщин виновными по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и избрал самую жесткую меру наказания — 15 суток административного ареста. Исчисление наказания ведется с 11:30 23 марта.

Еще три женщины оштрафованы на 1,22 млн сумов (почти 49 000 тенге). Наказание, не связанное с заключением, избрано в связи с тем, что у них есть дети.

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