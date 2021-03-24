О нашествии пауков со смертельным ядом предупредили австралийцев

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Причина - погодные условия, созданные наводнениями и теплой погодой.
Жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредили о вероятном нашествии смертельно опасных пауков, передает zakon.kz.
По данным РИА Новости, речь идет об одном из наиболее опасных в мире из отряда членистоногих - сиднейских воронковых пауках.
Причина - погодные условия, созданные наводнениями и теплой погодой.
Как сообщает телеканал 9News, австралийский парк рептилий выпустил экстренное предупреждение о нашествии пауков, призвав население быть осмотрительнее по мере того, как температура будет расти: проверять обувь, постельное белье и одежду.
Отмечается, что укус этого паука может вызвать тяжелые симптомы, в результате которых состояние пострадавшего без медицинской помощи начнет резко ухудшаться, укус может закончиться смертью.
Мы уже видим активизацию сиднейских воронковых пауков... Мы видим не только повышенную активность из-за влажности, но также нашествие обитающих на земле пауков, ищущих возвышенностей. директор парка Тим Фолкнер
Пользователи соцсетей на этой неделе поделились видео и фото, на которых тысячи пауков спасаются от наводнений, покидая привычную среду.
Эксперты предупреждают, что убежища они могут найти в домах местных жителей.
В Австралии сильные наводнения, вызванные ливнями, продолжаются с прошлой недели. В австралийском штате Новый Южный Уэльс погиб один человек, количество эвакуированных достигло 20 тысяч.
Ранее власти штата открыли эвакуационные центры. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка. В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
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