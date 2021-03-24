За $62 млн продали самую большую картину в мире

Художник написал ее на основе рисунков детей из 140 стран мира.

Самую большую картину в мире "Путешествие человечества" ("The Journey of Humanity"), которую британский художник Саша Джафри написал на основе рисунков детей из 140 стран мира, продали за $62 млн, передает zakon.kz.

По данным meduza.io, признанная самым большим в мире художественным полотном на холсте картина ушла с молотка на аукционе в Дубае за $62 млн.

Полотно разделено на 70 частей. Его общая площадь составляет почти 1600 кв. м - это, как отмечает The Guardian, сопоставимо с четырьмя баскетбольными площадками.

Британский художник рисовал картину в течение семи месяцев, когда он находился на карантине в отеле Atlantis в Дубае. Рисунки детей из 140 стран мира, которые легли в ее основу, были присланы Джафри онлайн. На создание картины художнику потребовалось 1065 кисточек и 6300 л краски.

Картина "Путешествие человечества" официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая картина в мире.

Художник изначально планировал продать картину по частям и выручить за нее примерно $30 млн, однако нашелся покупатель - француз Андре Абдун, который захотел приобрести картину целиком. Он проживает в Дубае и имеет свой бизнес в сфере криптовалют.

Отмечается, что все выпученные от продажи картины средства пойдут на благотворительность: их разделят между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, фондами Global Gift Foundation и Dubai Cares.

"Путешествие человечества" - это вторая самая дорогая работа среди ныне живущих художников.

Самой первой дорогой картиной стала работа английского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)". Ее в ноябре 2018 года продали на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке за $90,3 млн.

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